Мінспорту вимагає відновлення цілісності НСК ”Олімпійський”

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту України виступає за відновлення територіальної цілісності НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник міністра з питань сім`ї, молоді та спорту Ростислав КАРАНДЄЄВ.

За його словами, зокрема, йдеться про 7 га відчуженої раніше Київрадою землі, а також близько 3 га, які Київрада планує передати в оренду.

«Ті території, які на сьогодні передано приватним організаціям, повинні бути повернені», – наголосив заступник міністра. Він додав, що частина територій уже забудована житловими будинками. На тих землях, де немає забудови, планується розмістити функціональні зони, а території, які належать держструктурам, – об`єднати під одного власника.

За словами Р.КАРАНДЄЄВА, це питання «пов`язане з великими інтересами, які, своєю чергою, мають під собою великі фінансові інтереси та потужності».

Заступник міністра вважає, що землі необхідно повернути, щоб забезпечити всі вимоги щодо безпеки та розвитку спорткомплексу. Він нагадав, що в радянські часи спорткомплекс займав територію 35 га, потім на його базі було створено 6 державних підприємств, зокрема, НСК «Олімпійський», льодово-тренувальна ковзанка «Крижинка», МДП «Тенісні корти», ДП «Навчальний центр «Атлет».

«Після цього почався процес, коли окремий точковий вплив здійснювали на керівників підприємств, і вони відмовлялися від частини територій, які надавалися комерційним організаціям для реалізації інвестиційних проектів», – сказав він.

Р.КАРАНДЄЄВ нагадав, що таким чином на території спорткомплексу з`явилися ділянки, відведені рішенням Київради ТОВ «Інтерспорт», ТОВ «Урал», іншим інвесторам, «на місці яких мала з`явитися велика житлово-офісно-торгова забудова, яка повністю б зруйнувала концепцію НСК «Олімпійський» як спортивної території».

За словами Р.КАРАНДЄЄВА, Міністерство наполягатиме на тому, щоб КМДА взяла на себе частину фінансування облаштування прилеглої до стадіону території, хоча б роботи з облаштування доріг, освітлення, туалетів та інших громадських споруд.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні перший заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що Київська державна міська адміністрація вимагає чіткого розмежування функцій з фінансування облаштування територій, прилеглих до НСК «Олімпійський». Він наголосив, що за державні кошти потрібно виконати всі роботи, зокрема облаштування прилеглих територій, будівництво паркінгів, демонтаж залишків ТРЦ «Троїцький» та ін. Є.ЧЕРВОНЕНКО уточнив, що в державній цільовій програмі ані слова не сказано про те, що ці роботи повинні фінансуватися з місцевого бюджету.

Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення планується на грудень 2010 року. Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету України.