Де дешевше сходити на матч 1/2 Кубка УЄФА між Динамо і Шахтарем

У четвер, 23 квітня, о 10:00 до моменту відкриття кас стадіону «Динамо» ім. Валерія Лобановського, до кожного з чотирьох віконець вишикувалася багатометрова черга. В очікуванні початку продажу квитків на перший півфінальний матч Кубка УЄФА «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) навіть розпал робочого дня не перешкодив декільком сотням любителів футболу стати володарями заповітного «квиточка».

Як повідомляють в інформаційному відділі «Динамо», ціна вхідних квитків на київський півфінал Кубка УЄФА складає 100, 200, 300 і 400 гривень залежно від вибраного сектора. Щоб обмежити амбіції спекулянтів, вирішено продавати не більше дев`яти квитків в одні руки.

Великий ажіотаж викликав майбутній матч у вболівальників з інших міст – до клубного відділу продажу і бронювання квитків надійшов величезний потік заявок. Враховуючи, з якою швидкістю розходяться квитки з кас стадіону, можна припустити, що вільних місць увечері 30-го квітня на стадіоні «Динамо» ім. В.Лобановського не буде.

В той же час, у прес-службі ФК «Шахтар» нагадують, що 7 травня відбудеться півфінальний матч-відповідь розиграшу Кубка УЄФА, в якому путівку до фіналу виборюватимуть «Шахтар» і «Динамо». Команди гратимуть на домашній арені «гірників» РСК «Олімпійський» о 19:30 за місцевим часом.

Охочим стати очевидцями цього протистояння з трибун стадіонів повідомляється, що квитки на поєдинок з`являться у продажу 28 квітня. Протягом трьох днів вони будуть доступні лише власникам абонементів, але вже 1 травня поступлять у вільний продаж. Вартість — від 40 до 800 гривень.