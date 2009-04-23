КМДА хоче залишити всі проблеми навколо ”Олімпійського” в Мінсім’ї

Київська державна міська адміністрація (КМДА) вимагає чіткого розмежування функцій з фінансування облаштування територій, прилеглих до НСК «Олімпійський».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО під час розгляду архітектурно-містобудівною радою Мінрегіонбуду проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

Він наголосив, що за державні кошти мають бути виконані всі роботи, включаючи облаштування прилеглих територій, будівництво паркінгів, демонтаж залишків ТРЦ «Троїцький» та ін.

Є.ЧЕРВОНЕНКО уточнив, що в державній цільовій програмі жодного слова не сказано про те, що ці роботи мають фінансуватися з місцевого бюджету. «Тому ми б хотіли чіткого розмежування функцій. При тому, що на функції столиці цього року уряд скоротив (фінансування – УНІАН) з 1 млрд. 780 млн. грн. до 500 млн. грн., з яких ми майже половину витратимо на метро. Ми в дуже серйозному становищі», – сказав він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО стурбований тим, що землі навколо «Олімпійського» «нас штовхають відбирати». Він виступає за те, щоб було чітко визначено, «хто господар, хто дає вказівки, які джерела фінансування».

«Я б хотів, і ця наша думка узгоджена з усіма першими заступниками, щоб усі ці проблеми залишилися у Мінсім’ї», – додав він.

Своєю чергою, заступник міністра регіонального розвитку та будівництва Вячеслав НЕГОДА зазначив, що територія, яка була закріплена за НСК «Олімпійський» згідно з генеральним планом, повинна за ним і залишитися.

В ході обговорення проекту міністр з питань сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО наголосив, що найбільша проблема зараз – це облаштування територій навколо НСК «Олімпійський». За його словами, проектувальники вже перейшли до визначення тактики та стратегії використання прилеглих територій, а два тижні тому УЄФА погодило схему розміщення об`єктів на цих територіях.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сім`ї, молоді та спорту України пропонує будівництво інфраструктури біля НСК «Олімпійський» виділити в окремий проект.

За словами заступника міністра у справах сім`ї, молоді та спорту України Ростислава КАРАНДЕЄВА, облаштування функціональних зон по периметру 1,5 км від стадіону включає будівництво готелів, підприємств громадського харчування, паркінгів на 2554 автомобілі, 24 мікроавтобуси, 206 автобусів і 5 вантажівок та ін. При цьому він зазначив, що замовник будівництва інфраструктури навколо стадіону повинен бути визначений до кінця червня ц.р.

За оцінками Р.КАРАНДЕЄВА, вартість будівництва інфраструктури може становити до 100 млн. грн. (без урахування інженерних комунікацій). Передбачається, що велика частина буде профінансована за кошти інвесторів, у яких у користуванні перебувають земельні ділянки та є плани щодо будівництва якихось об`єктів, які можна використовувати для проведення Євро-2012. Державне фінансування проекту могло б становити 30-50% коштів.

Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначено УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і проводяться холдинговою компанією «Київміськбуд». Їх завершення планується на грудень 2010 року. Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету України.