Архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила проект реконструкції ”Олімпійського”

Архітектурно-містобудівна рада Київської міської державної адміністрації 22 квітня схвалила проект "Реконструкція існуючих та будівництво нових об`єктів НСК "Олімпійський". Стадія "Проект".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, провідні архітектори України за участю представників Мінсім`ї розглянули головні архітектурно-будівельні, інженерні та технологічні рішення реконструкції спортивного комплексу.

Проект реконструкції НСК "Олімпійський" виконано німецьким архітектурним бюро GMP на основі концептуального проекту, затвердженого Кабінетом міністрів України (розпорядження від 19 листопада 2008 року).

Після реконструкції стадіон матиме два яруси, легкоатлетичну складову для проведення змагань міжнародного рівня, захисний навіс над трибунами для глядачів. Архітектурне вирішення чаші стадіону передбачає накриття 100% гдядацьких місць синтетичною мембраною на основі металевої конструкції. Загальна місткість стадіону становить 69 тис. 423 глядачі. В тому числі 1816 місць для VIP-персон, 150 місць для інвалідів. Крім того, передбачені приміщення для журналістів, ТV-студії, достатня кількість санвузлів, кіосків для продажу продуктів харчування, місць першої медичної допомоги та пунктів охорони порядку та безпеки.

Поле стадіону буде засаджено натуральною травою та обладнано потужною системою автоматичного зрошення та дренажу.

Розробник проекту запропонував створити кільцеву перехідну галерею для організації підходів та евакуації глядачів другого ярусу.

Члени містобудівної ради підтримали та схвали проект реконструкції стадіону НСК "Олімпійський", але наголосили на необхідності впорядкування прилеглих до стадіону територій.

Сьогодні ж, 23 квітня, відбудеться спільне засідання архітектурно-містобудівних рад Міністерства регіонального розвитку та будівництва України та Головархітектури м. Києва, також присвячене розгляду проекту реконструкції об`єктів НСК "Олімпійський".

Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і проводяться холдинговою компанією “Київміськбуд”. Їх завершення планується на грудень 2010 року. Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету України.