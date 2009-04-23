Скільки коштують квитки на Кубок УЄФА

Сьогодні в продаж надійшли квитки на перший півфінальний поєдинок Кубка УЄФА між київським «Динамо» і донецьким «Шахтарем», пише "Дело".

Перша зустріч команд відбудеться 30 квітня в Києві, на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. Гра у відповідь запланована на 7 травня. Як би не склався результат цих поєдинків, вже зараз відомо, що у фіналі другого за значущістю європейського футбольного турніру зустрінуться українська і німецька команди («Вердер» або «Гамбург»).

Квитки на перший матч українського півфіналу сьогодні вже надійшли в продаж. Вони доступні в касах стадіону «Динамо» (місткість — 16 873 місця, 29 секторів). Вартість квитків — 100, 200, 300 і 400 гривень.

І якщо в Україні продаж квитків на півфінал тільки стартує, то на фінал Кубка УЄФА-2008/2009, який відбудеться 20 травня в Стамбулі, квитків уже немає. 23 тисячі місць на стадіоні Sukru Saracoglu Stadium порівну між собою розділять клуби-фіналісти. Ще приблизно 7,5 тисячі квитків будуть розподілені серед представників УЄФА, місцевого організаційного комітету, національних асоціацій і комерційних партнерів. У вільний продаж потрапили всього лише 11,5 тисячі квитків. Але їх розібрали за лічені дні. Вартість таких квитків варіювалася від 75 до 130 євро, при цьому при замовленні з України необхідно було заплатити ще 30 євро як «адміністративну плату». Всього ж місткість Стамбульського стадіону складає 42 тисячі місць.

Українські туроператори також надають можливість відвідати фінальне змагання Кубка УЄФА. Компанія «За 7 морів» пропонує спеціальний тур до Стамбулу. Його вартість сягає до 1000 євро. 725 євро — ціна самого туру плюс плата за авіапереліт (від 330 доларів). У вартість туру входить квиток на фінал другої категорії. Для того, щоб придбати квиток першої категорії, доведеться додатково заплатити ще 100 доларів. У компанії повідомили, що охочих поїхати до Стамбулу багато, але купують путівки не всі, оскільки вони дорогі. «Тури до Туреччини на фінал УЄФА у нас вже купило близько 40 осіб», — говорить менеджер з продажу «За 7 морів» Наталія Вороніна.

У туркомпанії «Гамалія» чекають квитків на фінальне протистояння від футбольних клубів. Але поки невідомо, в яку вартість обійдеться така путівка до Стамбулу.

Всі квитки на фінальний матч Кубка УЄФА були представлені в трьох цінових категоріях: перша (центральні сектори) — 130 євро, друга (переважно кутові сектори) — 100 євро, третя категорія (другий ярус і сектори за воротами) — 75 євро. Витрати з доставки квитків та інші адміністративні націнки різнилися залежно від місця проживвння осіб: 15 євро — для Туреччини, 30 євро — для решти Європи і 40 євро — для світу. До речі, одна особа може претендувати максимум на два квитки.