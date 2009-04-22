Трансляцію матчів півфіналу Кубка УЄФА виграв Інтер

Пряма трансляція першого півфінального матчу Кубка УЄФА "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) вестиметься 30 квітня, у четвер, у 19.30 на телеканалі "Інтер". Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Через тиждень, у четвер, 7 травня, у 19.30, телеканал "Інтер" також у прямій трансляції покаже матч-відповідь українських команд.

Коментувати матчі будуть Ігор Циганик і Роберто Моралес. Відзначимо, що "Інтер" покаже і фінальну зустріч Кубка УЄФА, яка відбудеться 20-го травня в Стамбулі.