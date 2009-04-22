Трансляцію матчів півфіналу Кубка УЄФА виграв Інтер
22:28, 22 квітня 2009Футбол 2012
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Дивіться 30 квітня о 19.30
Пряма трансляція першого півфінального матчу Кубка УЄФА "Динамо" (Київ) - "Шахтар" (Донецьк) вестиметься 30 квітня, у четвер, у 19.30 на телеканалі "Інтер". Про це повідомляє офіційний сайт "Динамо".
Через тиждень, у четвер, 7 травня, у 19.30, телеканал "Інтер" також у прямій трансляції покаже матч-відповідь українських команд.
Коментувати матчі будуть Ігор Циганик і Роберто Моралес. Відзначимо, що "Інтер" покаже і фінальну зустріч Кубка УЄФА, яка відбудеться 20-го травня в Стамбулі.
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