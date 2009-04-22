Одеса вчасно підготує стадіон і спортивні бази до турніру

Підготовка одеського стадіону “Чорноморець” до Євро-2012 проводиться без затримок, згідно з визначеним і затвердженим УЄФА графіком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив в.о. президента футбольного клубу “Чорноморець” Олег МАРУС під час телемосту, присвяченого підготовці Одеси до турніру.

“Сьогодні повністю, на сто відсотків, демонтовано стадіон “Чорноморець”, і наразі він являє собою великий будівельний майданчик, де працюють баштові крани”, - сказав О.МАРУС. При цьому, додав він, усі терміни виконання робіт виконуються і немає ніяких причин, які б завадили вчасно реалізувати цей проект.

За словами О.МАРУСА, на сьогодні на одній третині стадіону вже повністю змонтовані трибуни і готові колони для зведення другого і третього поверхів. Крім того, на останній сесії міської ради Одеси були остаточно врегульовані питання землевідведення і таким чином знято правові ризики будівництва арени.

“Будівництво стадіону йде досить хорошими темпами, і ми віримо, що через 18 місяців монтажні роботи буде завершено”, - сказав О.МАРУС.

Він також звернув увагу на розміщення стадіону – в центрі мальовничого парку з видом на море. Такого розташування арени, на його переконання, немає в жодному іншому місті не лише в Україні, але й у Європі.

Щодо підготовки спортивних баз, то О.МАРУС повідомив, що з трьох необхідних одна, у Совіньйоні, вже готова - вона має три сучасних футбольних поля і вже зараз може прийняти учасників турніру. Ще одна, у Відраді, готова на 90% і там ведуться оздоблювальні роботи. Згідно з термінами триває і підготовка стадіону “Спартак”, який також стане тренувальною базою учасників Євро-2012.

“Тому, що стосується ризиків підготовки спортивної інфраструктури, то ми вважаємо їх дуже низькими і віримо, що стадіон і спортивні бази будуть готові вчасно і досить якісно”, - наголосив О.МАРУС.

Довідка УНІАН. Стадіон “Чорноморець” після завершення будівництва матиме загальну кількість місць 34 тисяч 858 і належатиме до категорії “Еліт”. Його реконструкція має бути завершена до кінця 2010 року і коштуватиме близько 900 млн. грн. Фінансування робіт здійснюється однойменним футбольним клубом “Чорноморець”.