Інфраструктура біля «Олімпійського» може стати окремим проектом

Міністерство сім`ї, молоді і спорту України пропонує будівництво інфраструктури біля НСК «Олімпійський» виділити в окремий проект.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра у справах сім`ї, молоді і спорту України Ростислав КАРАНДЄЄВ у ході розгляду Містобудівною радою Києва проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

За його словами, на сьогодні УЄФА затверджена концепція розміщення функціональних зон і розроблений план заходів.

Заступник міністра уточнив, що облаштування функціональних зон по периметру 1,5 км від стадіону включає будівництво готелів, підприємств громадського харчування, паркінгів на 2 554 автомобілі, 24 мікроавтобуси, 206 автобусів і 5 вантажівок тощо.

Р.КАРАНДЄЄВ зазначив, що замовника будівництва інфраструктури навколо стадіону не визначено.

Мінсім’ї розглядає декілька варіантів передачі функцій замовника цього проекту. Зокрема, сумнів викликає варіант передачі функцій замовника НСК «Олімпійський», який повинен зосередитися на самому стадіоні.

Другий варіант передбачає залучення як замовника однієї з компаній, у якій в користуванні знаходиться велика територія (наприклад, фірма «Крижинка», мале державне підприємство «Тенісні корти» або ТОВ «Інтерспорт»).

Третій, найбільш вірогідний варіант, передбачає передачу функцій замовника Головному управлінню капітального будівництва КМДА за умови фінансування цього проекту з Державного і місцевого бюджетів, а також за кошти приватних інвесторів. При цьому проект має бути юридично відокремлений від проекту реконструкції НСК «Олімпійський».

За оцінками Р.КАРАНДЄЄВА, вартість будівництва інфраструктури може становити до 100 млн. грн. (без урахування інженерних комунікацій). Передбачається, що більша частина буде профінансована за кошти інвесторів, у яких у користуванні знаходяться земельні ділянки і є плани з будівництва будь-яких об`єктів, які можна використовувати для проведення Євро-2012. Державне фінансування проекту могло б становити 30-50% коштів.

Заступник міністра додав, що замовника проекту планується визначити до кінця червня цього року.

Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і проводяться холдинговою компанією “Київміськбуд”. Їх завершення планується на грудень 2010 року. Фінансування реконструкції здійснюється з Державного бюджету України.