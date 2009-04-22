Кредитом у 900 млн. грн. влада може позбавити Київ Євро-2012?

Кредит у 900 млн. грн., який взяв Київ на погашення боргів «Київенерго» перед НАК «Нафтогаз України», може вилитись у негативні рейтинги України у світі, заявляє лідер фракції Блоку Віталія Кличка у Київраді.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку, Віталій КЛИЧКО висловив переконання, що "мер столиці, міста, яке виборює право приймати фінал Євро-2012, своїми діями посилює негативні тенденції розвитку економіки країни – зменшує її інвестиційну привабливість в умовах кризи».

На думку депутатів Блоку Кличка, їхню позицію про можливе зниження рейтингу Києва через взяття багатомільйонного кредиту підтримали спеціалісти міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor`s, які надали негативний прогноз щодо інвестиційного потенціалу місту. Агентство Standard&Poor`s назвало рішення столичної влади про залучення двох банківських кредитів «неочікуваним», у зв’язку з чим може бути переглянуто рішення про рейтинг Києва.

У Блоці Кличка впевнені, що через свій непрофесіоналізм влада не лише знизила рейтинг Києва для світових інвесторів напередодні Євро-2012, але й загнала у боргову яму міську громаду.

“По-перше, 900 мільйонів гривень під заставу половини будівель міста - незаконний крок, оцінку якому мають надати правоохоронні органи. По-друге, на погашення відсотків по ньому з киян лише цього року візьмуть 200 мільйонів гривень, звісно, за рахунок введення нових поборів та податків”, - зазначають у Блоці Кличка.

Депутати від цього блоку називають ситуацію в Києві катастрофічною.

“Метро та дороги не будуються, медицина ледве дихає, не виплачуються соціальні виплати, гарантовані державою. ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ з кожним днем наближає Київ до стану банкрутства , якому не до Євро-2012, а хоча б вижити”, - заявляють у Блоці Кличка і наголошують, що сьогодні головне завдання – зберегти для України унікальний шанс і гідно провести європейський чемпіонат.

“Це не лише імідж країни, але й міжнародні інвестиції, які нам вкрай необхідні в ці кризові часи. Через одну людину – столичного мера - з його примхами та безвідповідальними діям, які перетворюють Київ в синонім кризи та занепаду, Україна може позбутися такого права приймати чемпіонат Євро-2012», - наголосив В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, Київська міська рада 19 березня прийняла рішення про залучення кредиту в розмірі 1,2 млрд. грн. терміном на два роки для відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію АЕК «Київенерго» та вирішення інших нагальних потреб міста. Депутати також затвердили перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади Києва, які можуть бути надані у заставу для забезпечення позички.

Кабінет міністрів України розпорядженням № 308-р від 25 березня 2009 року погодився з пропозицією Київської міськдержадміністрації щодо оформлення дворічного кредиту для погашення заборгованості перед АЕК “Київенерго”.

Кредит у розмірі 900 млн. грн. для погашення заборгованостей перед АЕК “Київенерго” надали столиці банки «Хрещатик» та «Альфа-Банк»: 150 млн. грн. перерахував банк «Хрещатик» і ще 750 млн. грн. – «Альфа-Банк».

7 квітня фінансовий директор «Київенерго» Михайло УТКІН повідомив, що КМДА перерахувала АК «Київенерго» частину боргу - 900 млн. грн. із загального обсягу заборгованості, що на початок року становила 1 млрд. 514 млн. грн. За його інформацією, отримані кошти компанія перерахує ДК «Газ України» як оплату заборгованості за газ, який було використано в поточний опалювальний період.