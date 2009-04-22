Держпакет акцій «Дніпроавіа» оцінить компанія «Увекон»

Спільне підприємство «Увекон» визнане переможцем конкурсу з відбору оцінювача ринкової вартості 94,572% держпакету акцій ВАТ «Дніпроавіа».

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України.

Згідно з наданою інформацією, оцінка ринкової вартості держпакету «Дніпроавіа» проводиться з метою його подальшого продажу на конкурсі з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна планує в червні ц.р. виставити на конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 100% акцій (за вирахуванням пільгового продажу) ВАТ «Дніпроавіа».

Довідка УНІАН. До складу ВАТ "АК "Дніпроавіа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський комплекс), готельний і адміністративний комплекси.

Статутний капітал «Дніпроавіа» зареєстрований у розмірі 29 595 620 грн.

Управління 100% пакетом акцій компанії здійснює Фонд державного майна України.

4 листопада 2004 року відносно «Дніпроавіа» була порушена справа про банкрутство.

11 серпня 2005 р. суд ухвалив відкрити процедуру санації. На даний момент план санації розробляється, і поки що не затверджений.