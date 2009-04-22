Кабмін затвердив фінансування автодоріг з держбюджету в 2009 р.

Кабінет міністрів України затвердив перелік об`єктів будівництва, реконструкції і капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення в 2009 році та обсяги їх фінансування.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з розпорядженням Кабміну (№418-р від 15 квітня 2009 р.), «Укравтодору» дозволяється здійснювати в разі потреби перерозподіл коштів, передбачених у державному бюджеті для будівництва, реконструкції і капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного і місцевого значення, в межах загальних обсягів фінансування, затверджених цим розпорядженням.

Зокрема, із спецфонду Держбюджету пропонується виділити 2 млрд. 623 млн. 027,7 тис. грн. на будівництво і реконструкцію доріг загального користування державного і місцевого значення. При цьому планується збудувати і реконструювати в цілому 329,4 км доріг. На капітальний ремонт доріг загального користування державного і місцевого значення планується виділити 3 млрд. 730 млн. 534,5 тис. грн. При цьому капремонт проведуть на 669,08 км автодоріг.