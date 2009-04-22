Запорізька і Донецька ОДА будуть спільно готуватися до Євро-2012

Голови Запорізької і Донецької облдержадміністрацій Олександр СТАРУХ і Володимир ЛОГВИНЕНКО підписали угоду про співпрацю в галузі підготовки і проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року та забезпечення спільної діяльності в реалізації держполітики з питань фізкультури і спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької ОДА, угода передбачає використання об`єктів інфраструктури Запоріжжя для створення належних умов для перебування учасників і гостей Євро-2012.

"Запорізька ОДА сприятиме Донецькій ОДА в розміщенні гостей і тургруп у готелях 5- і 4-зіркових категорій. Серед інших зобов`язань - забезпечення безпеки і дотримання правопорядку, медобслуговування, розвиток готельної і транспортної іфраструктури, рекламної та інформаційної підтримки чемпіонату, розробка туристичних, культурних заходів, ярмарків на маршрутах руху під час транзиту гостей Чемпіонату і тургруп та під час відвідин ними Запоріжжя", - повідомляли в прес-службі.

Запорізька і Донецька ОДА також мають намір спільно поставити перед Мінтрансом завдання забезпечити під час Чемпіонату рух швидкісних комфортабельних потягів за маршрутом Донецьк - Запоріжжя - Донецьк.