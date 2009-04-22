ФДМУ почав підготовку до продажу “Дніпроавіа”

Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державного пакета акцій ВАТ “Дніпроавіа” в розмірі 94,572% статутного фонду (СФ) і держпакета ВАТ “Національні авіалінії України” в розмірі 100% СФ. Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації" від 22 квітня.

Як зазначає видання, дані пакети буде виставлено на приватизаційних конкурсах з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів.

Фонд держмайна пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій даних підприємств.

Довідка УНІАН. Управління 100% пакетом акцій «Дніпроавіа» здійснює Фонд держмайна України. Статутний капітал зареєстровано в розмірі 29 млн. 595 тис. 620 грн.

До складу ВАТ "АК "Дніпроавіа" входить аеропорт «Дніпропетровськ», що має статус міжнародного. Авіакомпанія має у своєму розпорядженні також парк літаків, інженерно-авіаційну базу, пасажирський аеровокзал, вантажний (складський комплекс), готельний і адміністративний комплекси.

Фонд державного майна України планує виставити в червні на конкурс із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону 100% акцій (за вирахуванням пільгового продажу) ВАТ «Дніпроавіа».

Готовність аеропорту є обов`язковою умовою для одержання Дніпропетровськом права прийняти матчі Євро-2012 і на сьогодні залишається найпроблемнішим питанням підготовки міста.

ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України» заснована в 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України" шляхом виділення з його складу в самостійну одиницю. В 1999 р. ДАК "Національні авіалінії України" відповідно до наказу ФДМУ перетворено у ВАТ "Національні авіалінії України". Основними напрямками діяльності авіакомпанії є надання послуг із перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотозйомки. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує.

100% акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" належать ФДМУ.

Впродовж 1999-2008 рр. було здійснено декілька спроб виставити на торги контрольний пакет акцій авіакомпанії, але не знайшлося жодного покупця.