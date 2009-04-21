Стадіон ”Олімпіко” в Римі готовий прийняти фінал Ліги чемпіонів

Стадіон "Олімпіко" прийме четвертий фінал Кубка європейських чемпіонів і другий вирішальний поєдинок в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Фінал Ліги чемпіонів-2008/09 відбудеться в Римі 27 травня 2009 року.

Стадіон, місткість якого складає 72 тис. 689 чоловік, є однією з самих вражаючих спортивних споруд в Європі. Тут проходили Олімпійські ігри-1960, Чемпіонат світу з легкої атлетики-1987, фінал Чемпіонату світу-1990 з футболу, а також три згадуваних вище єврокубкових фінали.

"Ліверпуль" в Римі двічі завойовував найпрестижніший клубний трофей континенту - в 1977 і 1984 роках. У 1996-му у вирішальному поєдинку Ліги на "Олімпіко" тріумф відсвяткував "Ювентус".

Від самого початку стадіон був частиною величезного спортивного комплексу, спроектованого архітектором Енріко Дель Деббіо, а в день відкриття в 1938 році одержав назву "Форо Муссоліні" на честь італійського диктатора Беніто Муссоліні. Коли завершилася Друга світова війна, арена стала називатися "Форо Італіко". Після капітального ремонту, що закінчився в 1953 році, арена прийняла Олімпійські ігри-1960.

Простий, але вражаючий дизайн нового стадіону є плодом фантазії Аннібале Вітеллоцці. Основою арени є бетонні яруси, які разом формують величезну чашу. Загальний зовнішній вигляд "Олімпіко" не змінювався ніколи. Щоправда, перед Чемпіонатом світу-1990 на стадіоні проводилися серйозні роботи з реконструкції.

Трибуни Тевере і Монте Маріо були збільшені в розмірах, так само як і сектори за воротами, які стали набагато ближчими до поля. На арені був встановлений новий дах, тоді як під стадіоном побудували велику стоянку для автомобілів.

Комплекс ще більше збільшився за рахунок зведення низки споруд для зручності роботи представників засобів масової інформації і відкриття Залу слави. Дизайн стадіону вписується в класичний стиль, проте "Олімпіко" відповідає найстрогішим вимогам сучасного спорту.

uefa.com