ДПАУ пропонує не оподатковувати доходи УЄФА від Євро-2012 в Україні

Державна податкова адміністрація пропонує звільнити від оподаткування доходи УЄФА від діяльності в Україні та запровадити на період Євро-2012 норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту товарів, отриманих представництвом Організаційного комітету УЄФА в нашій державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПА України, про це сказав заступник голови відомства Сергій ЛЕКАРЬ сьогодні під час прес-конференції на тему: „Система оподаткування у процесі підготовки до Євро-2012”.

За його словами, з метою створення привабливих умов для залучення інвестицій в українську економіку ДПАУ внесла ряд пропозицій до проекту закону щодо внесення змін до оподаткування у період проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Зокрема, пропонується внести зміни до Закону „Про оподаткування прибутку підприємств” і звільнити від оподаткування доходу (прибутку), отриманого УЄФА за результатами діяльності в Україні, зокрема, винагороди, що належать УЄФА у зв’язку з продажем маркетингових або медіа-прав. Змінами до закону „Про податок на додану вартість” податківці пропонують запровадити тимчасову, на період проведення Євро-2012, норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з імпорту товарів (капітальних активів), отриманих представництвом Організаційного комітету УЄФА в Україні.

Також пропонується внести зміни до закону „Про податок з доходів фізичних осіб” і звільнити від оподаткування доходів призначених осіб, крім резидентів України, отриманих ними за виконані роботи чи надані послуги в Україні або за її межами у зв’язку з проведенням вказаного чемпіонату.

Крім того, нагадав С.ЛЕКАРЬ, законом про організацію та проведення Євро-2012 в Україні передбачено надання пільг зі сплати ввізного мита товарів (крім підакцизних), які у період з 1 січня 2008 року до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України для організації та проведення турніру та які не виробляються в Україні, або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій.

За словами С.ЛЕКАРЯ, ДПАУ, відповідно до Закону „Про боротьбу з тероризмом”, є органом, який у разі необхідності залучається до участі у здійсненні заходів, пов`язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності.

Крім цього, відповідно до Порядку організації роботи із забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення футбольних матчів, затвердженого постановою Кабінету міністрів, працівники податкової міліції можуть залучатися для забезпечення громадського порядку та безпеки під час футбольних матчів.