«Укравтодор» підписав у Світового банку 400 млн. дол. кредиту

«Укравтодор» підписав зі Світовим банком угоду про виділення 400 млн. дол. кредиту для ремонту 120 км 130-кілометрової дороги «Бориспіль – Лубни».

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документа відбулася сьогодні в Києві в приміщенні Секретаріату Кабінету міністрів України.

Кредит надано на 30 років зі ставкою LIBOR + змінний спред. Із 400 млн. дол. 298,5 млн. дол. буде призначено для капітального ремонту дороги, 100 млн. дол. – для покращення стану аварійно-небезпечних ділянок дороги, 1,5 млн. дол. – на розвиток кадрового та інституційного потенціалу.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, присутня на церемонії підписання угоди, заявила, що реалізація зазначеного проекту дасть можливість Україні активніше боротися з економічною кризою.

«3,2 млрд. грн. (400 млн. дол.) - це великий обсяг робіт для наших будівельників доріг, це великий обсяг робіт для тих, хто виробляє будівельні матеріали, й це тисячі робочих місць, які буде створено на базі реалізації цього проекту. Це одна з найбільш істотних складових інфраструктурних проектів, завдяки яким, ми впевнені, Україна долатиме кризу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як заявив журналістам голова «Укравтодору» Вадим ГУРЖОС, реалізацію проекту планується розпочати не пізніше червня, а до цього терміну буде здійснено всі необхідні процедури, в тому числі й тендерні.

Він повідомив, що зацікавленість брати участь у проекті вже висловили 28 компаній.

Як повідомляв УНІАН, 26-27 лютого 2009 р. у м. Вашінгтон (США) відбулися переговори щодо укладання Угоди про позику за Проектом поліпшення автомобільних доріг і безпеки руху між Україною і СБ.

Процедурою передбачено, що після схвалення Радою директорів банку рішення щодо позики почнеться внутрішньодержавна процедура щодо ратифікації Угоди, а також підготовка необхідних матеріалів для набрання нею чинності.

Після закінчення всіх необхідних процедур Україна отримає 400 млн. дол. для ремонту автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни і покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування на аварійно небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП.

При цьому «Укравтодор» розраховує на додаткове фінансування проекту реконструкції автомобільної дороги Київ-Харків-Довжанський у розмірі 600 млн. дол.

Кабінет міністрів України схвалив проект угоди зі СБ про надання кредиту в розмірі 400 млн. дол. на реконструкцію дороги Київ-Харків-Довжанський та підвищення рівня безпеки доріг. На реконструкцію дороги планується виділити 300 млн. дол., на підвищення безпеки руху на дорогах – 100 млн. дол.

7 квітня ц.р. Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила проект покращення автомобільних доріг і безпеки руху для України, вартістю 400 млн. дол., для «Укравтодору».