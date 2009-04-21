Сьогодні МЮ віддасть Кубок Ліги чемпіонів

Сьогодні відбудеться урочиста передача трофею Ліги чемпіонів УЄФА - діючий переможець турніру "Манчестер Юнайтед" віддасть Кубок європейських чемпіонів мерові Риму Джанні Алеманно.

Передача Кубка відбудеться в 12:30 за європейським часом у капітолійській протомотеці Риму. Посол тріумфатора ЛЧ-2007/08 Оле-Гуннар Сульшер поверне трофей президентові УЄФА Мішелю Платіні. Потім колишній гравець збірної Франції передасть Кубок чемпіонів мерові Риму Джанні Алеманно.

Згодом трофей буде виставлений на загальний огляд аж до фіналу, який відбудеться 27 травня о 20:45 за місцевим часом на стадіоні "Олімпіко".

Урочисту церемонію відвідають президент і віце-президент Футбольної федерації Італії Джанкарло Абете і Деметріо Альбертіні, посол нинішнього фіналу, колишній гравець "Роми" і збірної Італії Бруно Конті, а також представник Олімпійського комітету Італії Еміліо Ді Торо.

uefa.com