У Маріуполі розганяли футбольних хуліганів і звільняли заручників

В рамках підготовки до юнацького чемпіонату Європи з футболу «Євро-2009» в Маріуполі пройшли антитерористичні навчання, у яких взяли участь всі спеціальні служби області.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької обласної державної адміністрації.

Перша фаза навчань проходила на стадіоні «Іллічівець» у парку культури і відпочинку заводу "Азовмаш". В одному з секторів зібралася велика група молоді, яка зображувала вболівальників, що розперезалися.

Міліція закликала їх до порядку - не допомогло. Тоді була дана команда на введення на стадіон спецпідрозділів міліції. Дві групи міліціонерів, екіпіровані захисними шоломами, щитами, кийками ввійшли в сектор і оточили «хуліганів» живою огорожею.

Нові заклики до порядку впливу не мали, тож співробітники «Беркута» стали вихоплювати з юрби найбільш затятих забіяк і підбурювачів та видворяти їх зі стадіону. Протягом десяти хвилин безладдя були ліквідовані. Територія навколо стадіону контролювалася кінним патрулем, а неподалік був розгорнутий медико-санітарний госпіталь із машинами «швидкої допомоги» і всім необхідним устаткуванням.

Наступним об`єктом навчань став готель «Чайка» меткомбинату ім. Ілліча на Приморському бульварі. Тут свою майстерність демонстрували бійці антитерористичного спецпідрозділу СБУ «Альфа».

Коли «Чайка» була оточена бійцями і всі підходи до неї блоковані, «терористи» стали вибігати на балкон другого поверху, загрожуючи вбити заручників. Спеціальна група перемовників намагалася з ними домовитися, але безуспішно. Почалася підготовка до штурму. Коли всі групи захоплення були готові, надійшла команда й з балкону четвертого поверху вниз на тросах стрибнули десяток бійців. Вибухи шумових гранат, стрілянина...

Одночасно інша штурмова група вибила скло на першому поверсі й проникла всередину будівлі. Через кілька секунд все було закінчено, і «терористів» під дулами автоматів вивели на вулицю.

Під фінал навчань альфівці продемонстрували штурм автобуса з терористами й заручниками. По команді бійці миттєво вибили скло, кинули усередину шумові гранати і по трапах увірвалися всередину салону. Через 10 секунд «терористи» були знешкоджені.

Довідка УНІАН. Фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років Євро-2009 U-19 відбудеться цього літа в Україні, містами-господарями турніру стануть Донецьк і Маріуполь. Відкриття чемпіонату Євро-2009 заплановано на 21 липня, фінальний матч і закриття - на 2 серпня.