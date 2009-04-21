Оподаткування доходів футболістів можуть скоротити до Євро-2012

В рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу в 2012 році Верховна Рада України може ввести пільги з оподаткування премій футболістів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке припущення висловив заступник голови Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) Сергій ЛЕКАРЬ сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, в більшості країн світу доходи футболістів від ігор оподатковуються без пільг, згідно із законодавством. Крім того, С.ЛЕКАРЬ упевнений у тому, що футболісти не потребують таких преференцій. Проте він не виключає, що в тих нормах, які прийме Верховна Рада при підготовці до Євро-2012, буде передбачено введення пільг щодо доходів і премій футболістів.