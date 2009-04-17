Уряд має намір залучати інвесторів на аукціонах

Уряд має намір на основі аукціонів залучити інвесторів у державний сектор економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

«Для країни настав час залучати великих системних інвесторів для того, щоб вкладати кошти в інфраструктуру України, будівництво об`єктів, зокрема й тих, які мають бути підготовлені до Євро-2012», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що сьогодні на засіданні планується розглянути проект постанови про процедуру залучення інвестицій суб`єктами господарювання державного сектору. «Фонд держмайна запропонує нам сьогодні процедуру залучення на основі аукціонів інвесторів в ті чи інші сфери економіки, яким потрібні такі інвестиції», - пояснила вона.

Крім того, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, сьогодні на засіданні уряд планує затвердити перелік об`єктів, які фінансуватимуться в 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду. «Це теж дуже важливо затвердити такі об`єкти, інвестувати в ці об`єкти і таким чином підтримувати нашу економіку і наші регіони», - вважає глава уряду.