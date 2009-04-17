Злітну смугу аеропорту ”Харків” почнуть робити у червні

Реконструкція злітної смуги міжнародного аеропорту "Харків" розпочнеться у червні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв’язку, інститут "Украеропроект" завершив розробку проекту реконструкції аеродромного комплексу міжнародного аеропорту "Харків" і незабаром передасть його на експертизу до «Укрдержбудекспертизи» при Міністерстві регіонального будівництва.

За попередніми розрахунками, роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту будуть розпочаті у червні цього року.

Фінансування реконструкції аеродромного комплексу здійснюватиметься з держбюджету. На це передбачається виділити близько 250 млн. грн., і станом на сьогодні вже надійшло 1,6 млн. грн. на виготовлення необхідної проектної документації. Загалом же Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні Євро-2012 передбачаються заходи на підготовку аеропорту вартістю 684,9 млн. грн., в тому числі за рахунок коштів держбюджету – 249 млн. грн. на реконструкцію аеродрому, за рахунок інших джерел - 435,9 млн. грн. на модернізацію аеропортової інфраструктури.

Реконструкція передбачає подовження злітно-посадкової смуги до 2 тис. 470 м зі збільшенням PCN (класифікаційне число штучного покриття аеродрому) до 50, що дасть змогу аеропорту приймати літаки типу Airbus A-320 і Boeing B-737. Нині в аеропорту штучна злітно-посадкова смуга розмірами 2220х50 м із покриттям PCN-40. Остання реконструкція ЗПС проводилася у 80-х роках минулого століття.

Як повідомляв УНІАН, реконструкція міжнародного аеропорту "Харків" проводиться в рамках підготовки міста до проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.