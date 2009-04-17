Мінтранс виділив 500 млн. на окружні дороги у містах, що приймають ЧЄ-12

Міністерство транспорту і зв`язку України в 2009 році виділило 500 млн. грн. на будівництво окружних доріг у містах, що приймають Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам у Дніпропетровську міністр транспорту і зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

За його словами, на окружну дорогу в західній частині Дніпропетровська з вказаної суми виділено 133 млн. грн.

Й.ВІНСЬКИЙ підкреслив, що окружна дорога в Дніпропетровську буде першою з окружних доріг, що будуються в плані підготовки до Євро-2012. Будівництво окружної дороги в Дніпропетровську почнеться в травні поточного року.

«Я упевнений, що Дніпропетровськ прийматиме Євро-2012. Можете бути спокійні – до цього часу всі дороги в Дніпропетровську відповідатимуть вимогам УЄФА», – зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня ц.р. Кабінет Міністрів України затвердив перелік об`єктів будівництва і реконструкції об`їзних автомобільних доріг навколо міст, пов`язаних із підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, в 2009 році і обсяги їх фінансування.

Згідно з постановою КМУ, загальний рівень фінансування цих доріг у 2009 р. за рахунок коштів спеціального фонду Держбюджету становитиме 500 млн. грн.

Зокрема, 70,3 млн. грн. планується направити на реконструкцію автодороги Північно-Східний об`їзд Києва, 59,7 млн. грн. – Південно-Східний об`їзд Києва, 50 млн. грн. направлять на реконструкцію автодороги в обхід Одеси на ділянці км 7 + 956 - км 9 + 354. Крім того, в Донецькій області на реконструкцію різних ділянок доріг в обхід Донецька планується направити в цілому 186,2 млн. грн., у Дніпропетровській області – 133,8 млн. грн.