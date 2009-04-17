Україна продовжує лідирувати в таблиці коефіцієнтів УЄФА в сезоні 2008/09. Завдяки перемогам "Шахтаря" і київського "Динамо" у чвертьфінальних матчах-відповідях Кубка УЄФА, рейтинг України виріс до відмітки 14,875, дещо краще, ніж у представників англійської Прем`єр-ліги.

Клубний коефіцієнт країни в сезоні 2008/2009 Країна Коефф. Стартувало/залишилось

1. Україна 14.875 4 (2) 2. Англія 14.222 9 (3)

3. Іспанія 12.687 8 (1)

4. Німеччина 12.062 8 (2)

5. Італія 11.375 8 (0)

6. Франція 11.000 7 (0)

7. Росія 9.750 4 (0)

У загальному рейтингу країни за п`ять років Україна обійшла Румунію і Голландію і вийшла на сьому позицію. У сезоні 2010/2011 наше представництво в єврокубках розшириться до шести клубів: два - в Лізі чемпіонів і чотири – в Лізі Європи.

Клубний рейтинг країн за сезони 2004-2009

Країна 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Рейтинг Команд

1. Англія 15.571 14.428 16.625 17.875 14.222 78.721 3/9

2. Іспанія 12.437 15.642 19.000 13.875 12.687 73.641 1/8

3. Італія 14.000 15.357 11.928 10.250 11.250 62.910 8

4. Німеччина 10.571 10.437 9.500 13.500 11.562 56.070 2/8

5. Франція 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7

6. Росія 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4

7. Україна 8.100 5.750 6.500 4.875 14.875 40.100 2/4

8. Голландія 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6

9. Румунія 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7

10. Португалія 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 1/7

Нарешті, українські команди не забули і про себе, поліпшивши показники клубного рейнтигу УЄФА. Цікаво, що "Шахтар" після перемоги над "Марселем" займає друге місце (22.975), поступаючись лише "Барселоні" (23.5375). "Динамо" завдяки перемозі над ПСЖ увійшло до десятки - 20.975.

Загалом клубному рейтингу гірники займають 20-е місце (коєффициент - 68.020), "Динамо" піднялося на 43-у сходинку (45.020), "Металіст" з "Дніпром", як і раніше, ділять 89-е місце (24.020). Ще дві команди перебувають за межею «100» -"Металлург" Д (10.020) і "Металлург" З (9.020)

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