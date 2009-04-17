Україна продовжує лідирувати в таблиці коефіцієнтів УЄФА

16:40, 17 квітня 2009
Футбол 2012
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... у сезоні 2008/09

Україна продовжує лідирувати в таблиці коефіцієнтів УЄФА в сезоні 2008/09. Завдяки перемогам "Шахтаря" і київського "Динамо" у чвертьфінальних матчах-відповідях Кубка УЄФА, рейтинг України виріс до відмітки 14,875, дещо краще, ніж у представників англійської Прем`єр-ліги.

Клубний коефіцієнт країни в сезоні 2008/2009

       Країна      Коефф.   Стартувало/залишилось

1. Україна      14.875                   4 (2)

2. Англія        14.222                   9 (3)

3. Іспанія       12.687                   8 (1)

4. Німеччина 12.062                   8 (2)

5. Італія          11.375                  8 (0)

6. Франція     11.000                  7 (0)

7. Росія             9.750                  4 (0)

У загальному рейтингу країни за п`ять років Україна обійшла Румунію і Голландію і вийшла на сьому позицію. У сезоні 2010/2011 наше представництво в єврокубках розшириться до шести клубів: два - в Лізі чемпіонів і чотири – в Лізі Європи.

Клубний рейтинг країн за сезони 2004-2009

    Країна        04/05    05/06    06/07    07/08    08/09   Рейтинг Команд

1. Англія       15.571  14.428  16.625  17.875  14.222    78.721    3/9

2. Іспанія      12.437  15.642  19.000  13.875  12.687    73.641    1/8

3. Італія         14.000  15.357  11.928  10.250  11.250    62.910      8

4. Німеччина 10.571  10.437   9.500   13.500  11.562    56.070    2/8

5. Франція     11.428  10.812  10.000    6.928  11.000    50.168      7

6. Росія          10.000  10.000    6.625  11.250    9.750     47.625      4

7. Україна        8.100    5.750    6.500   4.875  14.875     40.100    2/4

8. Голландія  12.000    7.583    8.214   5.000    6.333     39.130      6

9. Румунія        5.500  16.833  11.333  2.600    2.642     38.908      7

10. Португалія 8.166    5.500    8.083  7.928    6.785     36.462    1/7

Нарешті, українські команди не забули і про себе, поліпшивши показники клубного рейнтигу УЄФА. Цікаво, що "Шахтар" після перемоги над "Марселем" займає друге місце (22.975), поступаючись лише "Барселоні" (23.5375). "Динамо" завдяки перемозі над ПСЖ увійшло до десятки - 20.975.

Загалом клубному рейтингу гірники займають 20-е місце (коєффициент - 68.020), "Динамо" піднялося на 43-у сходинку (45.020), "Металіст" з "Дніпром", як і раніше, ділять 89-е місце (24.020). Ще дві команди перебувають за межею «100» -"Металлург" Д (10.020) і "Металлург" З (9.020)

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