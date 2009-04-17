Динамо змусило Ющенка, Кучму і Кравчука сісти на одну лавку

На вчорашньому матчі 1/4 Кубка УЄФА у Києві між “Динамо” та “ПСЖ” були присутні голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН і всі президенти України – нинішній глава держави Віктор ЮЩЕНКО та його попередники Леонід КУЧМА і Леонід КРАВЧУК, які разом вболівали за киян.

“Сьогодні (16 квітня - УНІАН) на матчі присутні й президент країни, і спікер парламенту, й обидва попередні президенти. Всі в єдиному пориві вболівали за «Динамо». Це ще раз підтверджує, що футбол об`єднує сильніше, ніж будь-яка політика. За це ми його і любимо”, - сказав після завершення поєдинку президент ФК “Динамо” Ігор СУРКІС.

Він також зазначив, що запрошує перших осіб держави на кожен матч за участю динамівців, проте вони приходять лише тоді, коли мають можливість. “У президентів свій графік, вони відвідують матчі, коли можуть. Сьогодні вони визнали за потрібне бути присутніми на поєдинку, за це я їм вдячний, як і всім уболівальникам, котрі підтримували команду”, - додав І.СУРКІС.