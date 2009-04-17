Київська влада прикриває Євро-2012 розправу з бездомними тваринами?

Віце-прем‘єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, відповідальний в уряді за підготовку України до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, обурений відвертими спробами київської влади прикрити футбольним святом 2012 року свою антигуманну політику.

Про це йдеться у заяві І.ВАСЮНИКА, поширеній сьогодні прес-службою віце-прем’єра.

“Я обурений проявами брутального підходу вирішення питання регуляції кількості тварин в місті Києві. Така політика столичних чиновників немає нічого спільного з підготовкою міста до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року”, - сказав І.ВАСЮНИК.

За його словами, з проведенням турніру у 2012 році пов‘язане оздоровлення не тільки української економіки, але й усіх сфер її суспільного життя. “Повинна відбутися гуманізація державної політики. І вже зараз ми зобов‘язані змінювати підходи у власній роботі, робити їх європейськими, а отже, більш цивілізованими. В силу наявності різних точок зору, як у нас так і за кордоном, і неочевидності єдиного рішення, вважаю за доцільне ініціювати громадські слухання з цього питання за участю всіх зацікавлених сторін. Лише заслухавши різні точки зору, ми зможемо вийти на збалансоване рішення співіснування людей та тварин”, - запропонував віце-прем’єр.

Як повідомлялося, київські захисники тварин висловлювали побоювання, що вирішення питання бездомних собак і котів на вулицях столиці може відійти від гуманної стерилізації і послужити причиною масових вбивств тварин.

14 квітня захисники тварин пікетували КГГА у відповідь на наміри адміністрації столиці почати "масове вбивство безпритульних тварин" в рамках підготовки до чемпіонату Євро-2012.

Тим часом перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Ірена КИЛЬЧИЦЬКА 16 квітня заявила, що київська влада виступає за вирішення питання зменшення кількості бездомних тварин на вулицях столиці виключно гуманними методами.

"Ми залишаємося на шляху гуманного ставлення до тварин і намагаємося гуманними методами зменшувати популяцію бездомних тварин на вулицях міста. Наближається Євро-2012, і нам потрібно враховувати, як відноситимуться європейці до того, що тварини будуть на вулицях міста. У нас є проблемні питання з українськими громадськими організаціями захисту тварин з приводу того, щоб після стерилізації тварин повертати туди, де їх узяли, або утримувати їх у спеціальних притулках. Європейський досвід показує, що не можна випускати тварин на вулиці, але у нас сьогодні немає необхідної кількості притулків. І ми повинні вирішувати цю проблему разом з представниками громадських організацій із захисту тварин в Києві", - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.