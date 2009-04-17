Україна не має проблем з будівництвом стадіонів

Підготовка стадіонів та спортивних баз до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року відбувається згідно з графіками, затвердженими УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Координаційного бюро з питань підготовки і проведення Євро-2012 в Україні Ілля ШЕВЛЯК.

Він, зокрема, повідомив, що питання «чистих місць» на стадіоні у Дніпропетровську буде вирішено до кінця цього року. За словами І.ШЕВЛЯКА, проектна команда підготувала пропозиції щодо звуження площі сидінь за воротами, і таким чином на стадіоні будуть необхідні 30 тис. місць. Крім того, місцева влада Дніпропетровська найближчим часом вирішить питання щодо парковок на прилеглих до стадіону територіях.

Говорячи про стан готовності львівського стадіону, І.ШЕВЛЯК нагадав про затримку на два місяці початку будівельних робіт, але на сьогодні генеральний підрядник вжив необхідних заходів, і роботи виконуються за визначеними часовими рамками. Крім того, найближчим часом буде остаточно врегульоване питання щодо оплати проекту стадіону, розробленого австрійською компанією «Альпін БАУ».

Разом із тим, будівництво стадіону у Харкові, за словами І.ШЕВЛЯКА, ведеться з випередженням графіка, і оновлена арена буде введена в експлуатацію до кінця цього року - на 6 місяців раніше визначеного терміну. Наразі у Харкові вирішують питання про організацію евакуації вболівальників (повинна відбутися за 8 хв.) і наповнення стадіону (за 1 год.).

І.ШЕВЛЯК також підкреслив, що інспектори УЄФА задоволені станом підготовки НСК «Олімпійський» та роботами на стадіоні “Донбас Арена”.

Він також додав, що роботи на стадіоні в Одесі теж розпочато, і там немає серйозних проблем.

«Таким чином, на сьогодні у нас немає проблем з підготовкою спортивної інфраструктури до Євро-2012», - підсумував І.ШЕВЛЯК.