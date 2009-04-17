Шевляк: готелі до Євро-2012 - у зоні високого ризику

Підготовка готельної інфраструктури до проведення фіналу Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в цілому по Україні перебуває у зоні високого ризику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив директор Координаційного бюро з питань підготовки і проведення Євро-2012 в Україні Ілля ШЕВЛЯК.

Він, зокрема, зазначив, що більшість готелів, що будуються, згідно з проектами будуть введені в експлуатацію протягом 2011 року, саме тому готельна інфраструктура є на сьогодні одним з найпроблемніших питань підготовки до турніру.

«На сьогоднішній день по готелям ми знаходимося в зоні високого ризику», - сказав І.ШЕВЛЯК.

Він також повідомив, що найбільш проблемні питання існують у Донецьку, Дніпропетровську та Харкові, додавши, що ситуація складна і в інших приймаючих містах.

Разом з тим директор Координаційного бюро висловив переконання, що місцева влада, яка відповідає за підготовку інфраструктури розміщення, докладе зусиль і своєчасно і в повній мірі виконає взяті на себе зобов’язання щодо підготовки готелів.