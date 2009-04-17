Україна може замахнутися і на ЧС-2018

Директор Координаційного бюро з питань підготовки і проведення Євро-2012 в Україні Ілля ШЕВЛЯК не виключає, що Україна може подати заявку на проведення Чемпіонату світу 2018 року з футболу.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Це питання інфраструктури, яка дозволить провести спортивні змагання. У 2012 році у нас буде готова інфраструктура, і перш за все спортивна, яка дозволить провести спортивні змагання світового рівня… можливо і Чемпіонат cвіту», - сказав І.ШЕВЛЯК.