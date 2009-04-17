Жеребкування матчів Євро-2012 пройде у Варшаві в лютому 2010-го

Жеребкування матчів Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, який спільно організовують Польща та Україна, відбудеться 7 лютого 2010 року у польській столиці.

Про це повідомив генеральний секретар УЄФА Дейвід ТЕЙЛОР учора у Варшаві, передає TVN24.

За його словами, церемонія відбудеться в Палаці культури та науки. Д.ТЕЙЛОР зауважив, що жеребкування відбудеться «раніше, ніж зазвичай».

Він не надав більше деталей.

За даними директора відділу маркетингу та продажів Палацу культури Йоланти МОТИЛЕВСЬКОЇ, в рамках жеребкування не заплановані виступи артистів.

Як повідомляв УНІАН, раніше найімовірнішим місцем проведення жеребкування матчів Євро-2012 називався Національний театр у Варшаві.

За право проведення жеребкування боровся теж Краків.

Безпосереднім виконавцем процедури жеребкування може стати колишній Президент Польщі Лех ВАЛЕНСА. Також серед кандидатів на проведення цієї процедури називалися новообраний глава Польської федерації Футболу (PZPN) Гжегож ЛЯТО та відомий польський футболіст і спортивний діяч Збігнєв БОНЄК.

Довідка УНІАН. УЄФА, яке вибрало Україну та Польщу для проведення Євро-2012 у квітні 2007 року, вирішило, що церемонія жеребкування та матч відкриття чемпіонату відбудеться у Варшаві, а церемонія закриття турніру - в Києві.