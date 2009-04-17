Ахметов переконуватиме Луческу продовжити контракт із «Шахтарем»
Розмова намічена на сьогодні
Президент футбольного клубу «Шахтар» (Донецьк) Рінат АХМЕТОВ переконуватиме головного тренера команди Мірчу ЛУЧЕСКУ продовжити контракт із клубом.
Про це Р.АХМЕТОВ сказав журналістам у Марселі 16 квітня після закінчення матчу фіналу Кубка УЄФА «Олімпік» - «Шахтар», повідомили УНІАН у прес-службі клубу. (Матч закінчився перемогою «гірників», в результаті чого вони вийшли в півфінал турніру – УНІАН).
«Хочу сказати: я хотів би, щоб Мірча залишився в Донецьку й ще попрацював із «Шахтарем», - сказав президент донецького клубу.
Він додав, що 17 квітня має намір обговорити з М.ЛУЧЕСКУ питання про продовження контракту. «До цього дня ми не говорили на цю тему: ні я не заводив розмову, ні він. У нього 16 травня закінчується контракт, і я маю намір провести з ним переговори. Мені б хотілося, щоб він залишився в Донецьку», - зазначив Р.АХМЕТОВ. При цьому він додав, що не знає, «може, в нього (М.ЛУЧЕСКУ) навіть якийсь попередній контракт із кимось підписаний».
Р.АХМЕТОВ підкреслив, що М.ЛУЧЕСКУ «створював нинішній «Шахтар» по крупицях, і тепер команда набула досвіду». «Наша мета - не тренера міняти, а вперед рухати команду, яка радуватиме перемогами й красивою грою», - зазначив президент «Шахтаря».
Він акцентував, що «тут необхідне виважене рішення - те, яке виведе клуб на якісно новий рівень». «Я говорю це не тому, що ми сьогодні перемогли й у мене позитивні емоції. ЛУЧЕСКУ - кваліфікований тренер, і він мотивований. Він дуже сильно хоче добитися великих результатів із «Шахтарем». І він заслужив вивести команду на поле нового стадіону ("Донбас Арена" в Донецьку - УНІАН)», - переконаний Р.АХМЕТОВ.