Львів надав туроператору УЄФА найбільшу кількість готелів

Львівщина найбільш оперативно опрацювала питання підписання угод з компанією TUI travel - офіційним представником УЄФА з питань розміщення в Україні, завдяки чому було підписано найбільшу серед українських міст кількість таких угод.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, вже сьогодні 44 готелі Львівщини надали компанії TUІ travel на 2012 рік 2909 номерів, що на 364 номери перевищує вимоги УЄФА.

За словами радника міського голови з готельного розвитку Івана ЛУНЯ, йдеться не лише про абсолютні показники. З усієї кількості найбільше угод підписано п’яти- та чотиризірковими готелями – 792 та 1458 номерів відповідно. Львів, маючи найкращі показники, водночас не женеться за кількістю, розуміючи що на потреби розміщення сім’ї УЄФА, її партнерів та команд потрібно пропонувати готелі відповідної якості, яких саме і стосуються вимоги УЄФА.

Заступник міського голови з підготовки до Євро-2012 Олександр ЖАРІКОВ розповів, що наразі туроператор УЄФА акцентував увагу на існуючих п’яти-, чотири- та деяких тризіркових готелях. Однак вже з наступного тижня підписуватимуться угоди і з п’яти- та чотиризірковими готелями, які зараз будуються та будуть здані в експлуатацію до 2010 року. Таких готелів сьогодні на Львівщині 25 і це лише враховуючи об’єкти, включені в Генеральний план підготовки.

Як відзначив директор Департаменту «ЄВРО 2012» ЛМР Олег ЗАСАДНИЙ, протягом кількох тижнів готелярі Львова мобілізувалися та в стислі терміни зуміли якісно попрацювати з представниками УЄФА. Така робота є в першу чергу ознакою високого професіоналізму представників львівського готельного бізнесу, які мають досвід роботи з такими міжнародними туристичними операторами. О.ЗАСАДНИЙ висловив упевненість, що із врахуванням готелів, що будуються, кількість номерів, які Львів буде готовий надати УЄФА, суттєво збільшиться.