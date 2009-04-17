Тимошенко подякувала ”Динамо” та ”Шахтарю” за феєричний футбол

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала футболістів і тренерські штаби київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" з перемогою в чвертьфіналі кубка УЄФА та виходом до півфіналу турніру.

“Вчора ви подарували мільйонам вболівальників справжнє свято, справжню феєрію емоцій і фестиваль почуттів. Вперше в історії півфінал кубка буде українським, вперше в історії у фіналі гратиме український клуб. Це – велике досягнення.

Звичайно, ви ще примусите нас понервувати. Але то буде приємне і радісне нервування. Дуже шкода, що тільки одна з команд переможе, тільки одна буде битися в головному матчі за трофей УЄФА. Але, чи це так важливо? Для мене особисто, як і для мільйонів українців, ви вже переможці, вже чемпіони, вже герої.

Я дякую вам, дорогі мої, за те, що ви зробили вчора. Я дякую вам за те, що у ці не найкращі для країни часи ви даруєте людям натхнення, радість та надію. Я бажаю вам успіху. Я сподіваюся, що наступного року так само матиму змогу привітати вас з аналогічним досягненням в Лізі чемпіонів. Адже ви на ділі довели, що сьогодні для українського футболу немає висот, які не можна взяти.

Дякую! Україна – сильна!”

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