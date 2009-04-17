Цього разу Ахметов «катапультувався» на 50-тій хвилині

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов відразу після фінального свистка, що сповістив про вихід «гірників» до півфіналу Кубка УЄФА, привітав гравців і відповів на питання журналістів.

— Рінате Леонідовичу, очевидно, Ви знову не бачили фіналу?

Так, на 50-ій хвилині «катапультувався». Хочу привітати з перемогою всіх уболівальників донецького «Шахтаря» і київського «Динамо»! З виходом у півфінал Кубка УЄФА! Сил немає — залишив тут, на трасі в Марселі.

— Які Ваші прогнози? У будь-якому випадку, буде цікаво. Давайте поки порадіємо тому, що ми вийшли до півфіналу, а вже потім говоритимемо, що ми про це думаємо.

— З приводу українського півфіналу «Шахтар» — «Динамо»... Дуже добре, що український футбол на висоті: дві команди в півфіналі, у обох команд був непростий шлях і обидві його подолали.

— Попереду все-таки 4 чи 5 протистоянь між «Шахтарем» і «Динамо» за місяць. Чи не притупиться гострота цих матчів, як думаєте?

Краще мати таку проблему, чим її б узагалі не було. Краще хай півфінал буде українським, чим у ньому не було б навіть запаху українського! Хоча, звичайно, добре, якщо б це був фінал, тоді точно Кубок був би в нашій країні. Хочу привітати свого колегу Ігора Суркіса, тренерський штаб і весь колектив «Динамо» (Київ) з виходом у наступний етап.

— На прес-конференції Луческу сказав, що «Шахтар» повинен був грати в півфіналі ще два роки тому. Ви згодні з цими словами?

Два роки тому ми повинні були грати в чвертьфіналі. Але чого нам не вистачило, коли ми з «Севільєю» пропустили за 18 секунд до кінця, — досвіду або чогось ще — це питання. А в півфінал потрібно було виходити вже після чвертьфіналу.

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Під час першого матчу 1/4 Кубка УЄФА в Донецьку Р.Ахметов залишив трибуни після 65 хвилини, коли «Шахтар» забив другий гол. За його словами, він витратив дуже багато емоційних сил, відпрацював разом з футболістами на пульсі 150, охрип і від’їхав. У тому поєдинку гірники виграли у марсельцев з рахунком 2:0.

Прес-служба ФК «Шахтар»