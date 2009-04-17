Мілевський на сьомому небі

Після розгромної перемоги над "Парі Сен-Жермен" (3:0) у матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка УЄФА форвард київського "Динамо" Артем Мілевський заявив, що його команда провела кращий матч за півроку, а то й за рік.

Мілевський, який на четвертій хвилині асистував Ісмаелю Бангура, котрий відкрив рахунок, віддав належне Юрію Сьоміну, що очолив "Динамо" в січні 2008 року. "З приходом Сьоміна змінилося практично все, - розповів нападаючий збірної України. - Це великий фахівець. У нас та ж команда, майже ті ж футболісти, але ми граємо абсолютно по-іншому. Думаю, сьогодні був наш кращий матч за останні півроку, а то й рік. Кожний з нас сьогодні зіграв на сто відсотків і навіть більше", цитує нападаючого официальный сайт УЄФА.

Півзахисник киян Олександр Алієв признався, що остаточно повірив у перемогу "Динамо" лише після третього гола, автором якого став Огнен Вукоєвіч. Перша гра у Франції завершилася нульовою нічиєю, а до 16-ої хвилини поєдинку-відповіді дружина Сьоміна вже вела з рахунком 2:0. Господарям дуже допоміг автогол голкіпера "ПСЖ" Мікаеля Ландро на 16-ій хвилині. Лідер чемпіонату України після цього втратив низку можливостей збільшити свою перевагу, поки не відзначився Вукоєвіч, який виявився першим на добиванні після надзвичайно потужного удару Алієва зі штрафного. "Ми дуже добре почали матч і забили два швидкі голи, - говорить Алієв. - саме Таким і був план нашого наставника. Втім, я повірив у нашу перемогу лише після третього взяття воріт гостей".

Трибуни стадіону імені Валерія Лобановського були заповнені повністю і Алієв погодився з тим, що гаряча підтримка відданих уболівальників надала безцінну допомогу його команді. "Хочу подякувати нашим прихильникам, вони у нас просто чудові, - сказав півзахисник "Динамо". - Уболівальники приходять не тільки на єврокубкові матчі, але і на поєдинки на внутрішній арені. Їх підтримка грає величезну роль в наших успіхах".