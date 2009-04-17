Ющенко привітав Динамо і Шахтар з перемогою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав київське "Динамо" і донецький "Шахтар" із чудовою перемогою та виходом до 1/2 фіналу Кубка УЄФА.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Президент зазначив, що це є черговим свідченням сили України і прагнення українців до великих перемог.

Як повідомляв УНІАН, учора в повторних матчах 1/4 Кубка УЄФА українські клуби здобули перемогу і вийшли до півфіналу, де зустрінуться між собою.

Віктор ЮЩЕНКО був присутній на матчі у Києві між "Динамо" і "Парі Сен Жермен".