Результати 1/4 Кубка УЄФА

Український і німецький півфінали

Закінчилися чвертьфінальні матчі Кубка УЄФА Динамо - ПСЖ 3:0 (Бангура 4, Ландро 15 автогол, Вукоєвич 61). За сумою двох ігор - 3:0. Марсель - Шахтар 1:2 (Арфа 42 - Фернандіньо 30, Адріано 90+3). За сумою двох ігор - 1:4. Манчестер Сіті - Гамбург 2:1 (Елано 17 пен., Кайседо 50 - Герреро 12). За сумою двох ігор - 3:4. Удінезе - Вердер 3:3 (Інлер 15, Квальярелла 30, 38 - Дієго 28, 60, Пісарро 73). За сумою двох ігор - 4:6. Таким чином, у півфіналах 30 квітня зустрінуться між собою Динамо - Шахтар і Вердер - Гамбург.

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