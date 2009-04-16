Платіні не знайшов у Польщі проблем з підготовкою до Євро-2012

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ позитивно оцінив зусилля польських організаторів чемпіонату Європи з футбол в 2012 році, який Польща проведе спільно з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

«Не можу вказати жодної серйозної проблеми», - зазначив М.ПЛАТІНІ.

«Ви будете мати прекрасні стадіони, гарну інфраструктуру та прекрасні міста. Вітаю уряд за зусилля та організацію чемпіонату», - додав президент УЄФА після ознайомлення з ходом підготовки поляків до Євро-2012.

М.ПЛАТІНІ відзначив, що остаточне рішення про те, які міста Польщі та України прийматимуть матчі чемпіонату, стане відомо 13 травня.

Як повідомляв УНІАН, УЄФА розглядає можливість проведення матчів Євро-2012 у шести або восьми містах України та Польщі. При цьому, за рішенням виконкому організації, кількість міст в обох країнах не обов’язково може бути рівною.

Зараз в Україні й Польщі претендують на право прийняти матчі турніру по шість міст, серед яких 4 є основними претендентами, а по 2 наступних у так званому резерві.

В Україні делегація УЄФА перебувала 14-15 квітня, де провела робочу зустріч із урядовцями та представниками шести міст-кандидатів на проведення чемпіонату Європи, а також відвідала НСК "Олімпійський".