Львівська міськрада дозволила “Азовінтексу” взяти 25 млн. кредиту

Генпідрядник з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові компанія «Азовінтекс» візьме 25 млн. грн. кредиту в «Укрексімбанку» під заставу генпідряду на будівництво нового стадіону.

Про це під час сесії Львівської міської ради повідомив міський голова Львова Андрій САДОВИЙ, наголосивши, що підприємство заставляє своє власне майно, передає ZIK .

Напередодні «Азовінтекс» звернувся до Львівської міськради з проханням надати згоду на передачу у заставу майнових прав. На сесію міськради винесли ухвалу, в якій, зокрема, йдеться: «Надати згоду ТзОВ проектно-будівельному підприємству «Азовінтекс» на передачу у заставу ВАТ «Укрексімбанк» майнових прав, які належать «Азовінтекс» за договором генпідряду на будівництво стадіону у Львові».

Як пояснила начальник юридичного управління ЛМР Гелена ПАЙОНКЕВИЧ, йдеться про те, що ті кошти, які Львів перерахує «Азовінтексу» за будівництво стадіону, «Укрексімбанк» має право одразу ж стягнути. Відтак, «Азовінтекс» безспірно дозволяє стягувати кошти.

Депутати з першого разу не підтримали ухвалу, спираючись на те, що вони не були заздалегідь ознайомлені з нею. Міські обранці також поставили А.САДОВОМУ пряме запитання: чи компанія «Азовінтекс» не є банкрутом, на що той відповів, що ні, «як не є банкрутом і «Індустріальний Союз Донбасу», і ніколи, напевно, ним не буде, принаймні, за нашого життя».

З другої спроби, коли А. САДОВИЙ наголосив, що не розуміє позиції депутатського корпусу, який не те, що не допомагає, а навіть заважає в процесі будівництва стадіону і рішення про кредит «Азовінтексу» було прийняте на рівні уряду, депутати таки підтримали ухвалу. Щоправда, внесли до неї певні зміни, визначивши межі застави майнових прав на суму 25 млн. грн. За відповідне рішення проголосували 60 депутатів із 90 присутніх у залі.