У Польщі вирішили, хто будуватиме Національний стадіон до Євро-2012

У Польщі тендерна комісія вибрала 15 квітня консорціум компаній, котрий збудує Національний стадіон у Варшаві, де відбудеться перший матч Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році.

Як повідомили УНІАН в компанії PL2012, котра координує підготовку Польщі до проведення Євро-2012, тендер виграв польсько-німецько-австрійський консорціум, котрий запропонував за свої послуги найменшу ціну: близько 390 млн. дол.

Стадіон на 55 тис. глядачів, котрий має бути готовий до травня 2011 року, побудують компанії Hydrobudowa Polska SA (Польща), PBG z Alpine Bau Deutschland AG (Німеччина), Alpine Bau GmbH (Австрія) i Alpine Construction Polska Sp. z o.o.

У другому етапі тендеру на будівництво стадіону взяло участь 6 консорціумів із 8, котрі подали заявки в листопаді минулого року.

За даними тендерної комісії, усі 6 консорціум виконували формальні умови тендеру та хотіли за свої послуги від 400 до майже 700 млн. дол.

Проект стадіону, на якому відбудеться ¼ та півфінальний матч Євро-2012, розробила компанія JSK Architekci, котра має в своєму портфоліо проекти в Німеччині, Китаї, Південній Африці та Польщі.

Стадіон включатиме комерційні площі під ресторани, виставкові зали та конференційні зали, клуби, магазини, фітнес-клуби, музей спорту та інше.

Також буде дворівневий підземний паркінг на 1800 автомобілів.

На стадіоні будуть окремі місця для 860 журналістів, 2000 «преміум місць» для спеціальних гостей, близько 900 VIP-місць, а також для людей на інвалідних візках.

Контракт з польсько-німецько-австрійським консорціумом буде підписаний, якщо жодна з фірм, котрі брали участь в тендері, упродовж 10 днів не оскаржить його результатів.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня у Варшаві з півторамісячним випередженням графіку завершили І етап будівництва стадіону, який передбачав виконання підготовчих робіт для безпосереднього спорудження стадіону.

Перший етап з вересня минулого року виконувала компанія Pol-Aqua, котра за свої послуги отримала понад 30 млн. дол.