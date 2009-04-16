Дніпропетровська облрада дасть кошти на стадіон “Метеор” у травні

У травні Дніпропетровська обласна рада на своїй сесії планує розглянути питання виділення коштів на реконструкцію стадіону "Метеор" ДП "ВО «Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації, про це сказав голова ОДА Віктор БОНДАР під час наради з питань реконструкції та фінансування стадіону за участю голови облради Юрія ВІЛКУЛОВА та міського голови Івана КУЛІЧЕНКА.

Кошти планується направити на реконструкцію легкоатлетичної арени, а саме заміну покриття бігових доріжок, яке повинно відповідати сучасним стандартам, та інформативної системи (електронне табло, аудіо система, фотофініш). Разом з тим В.БОНДАР підкреслив, що це важливо як для проведення змагань з легкої атлетики, так і в контексті підготовки Дніпропетровська до Євро-2012.

За словами керівника облдержадміністрації для придбання і облаштування сучасного легкоатлетичного обладнання, легкоатлетичної доріжки та створення необхідної інфраструктури потрібно 10 млн. грн.

Стадіон "Метеор" – єдина на Дніпропетровщині спортивна арена, яка здатна приймати легкоатлетичні змагання Всеукраїнського та міжнародного рівнів. Також на стадіоні проводяться футбольні матчі, спортивно-масова та оздоровча робота.

Програмою підготовки Дніпропетровська до Євро-2012 передбачається, що стадіон буде використовуватися в якості спортивної бази для однієї з команд, що візьмуть участь у турнірі.