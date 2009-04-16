Польська преса називає Львів фаворитом в конкуренції за Євро-2012

Польська преса вважає Львів фаворитом у змаганні українських міст за право прийняти матчі фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляють у Львівській міській раді, в низці впливових польських спортивних видань з’явилися статті, в яких висловлюється впевненість у тому, що Львів буде одним із чотирьох українських міст, які прийматимуть Євро 2012.

Gazeta Wyborcza: «Ще недавно тільки невиправні оптимісти вірили в появу львівського стадіону, але вже зараз сотні будівельників завершують встановлення фундаменту споруди, тоді як в польських містах ще тільки тривають тендерні процедури. Також у Львові розпочалася реконструкція аеропорту. Маючи такі досягнення Львів вийшов на лідируючі позиції серед українських міст».

Видання sport.pl: «Окрім Києва, Львів єдине з українських міст, яке виконує вимоги УЄФА щодо забезпечення готелями. Готелі для УЄФА є дуже важливими, адже це і розміщення «родини УЄФА» (рефері, спонсори, поважні гості тощо) і футбольних команд».

Польські ЗМІ також відзначили атаку чорного піару, спрямовану на Львів, повідомляють у міськраді. Її причину сусіди вбачають у стрімкому посиленні позицій Львова у підготовці, а отже у загостренні конкретної боротьби між українськими містами.