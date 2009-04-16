«Укрзалізниця» таки хоче зробити залізниці до ЧЄ-12 швидкісними

У 2009 році «Укрзалізниця» планує модернізувати близько 500 км колій і оздоровити іншими видами ремонту понад 2 тис. км.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК під час демонстрації шляхових робіт на станції Київ-Петрівка в Києві.

«Проведення шляхових робіт – це одна із складових підготовки залізничного транспорту до проведення в Україні чемпіонату з футболу Євро-2012, коли на головних напрямках поліпшується інфраструктура для розвитку швидкісного руху поїздів», – відзначив він.

Зокрема, капремонт проведуть на 1045 км, середній ремонт – на 820 км. Крім того, замінять 1250 комплектів стрілочних переведень. У 2009 році 68 переїздів обладнають шлагбаумами, що перекривають всю проїжджу частину. Нині на залізницях такими шлагбаумами обладнано 316 переїздів.

Основними напрямками, на яких в 2009 році виконуватимуться роботи, є Лозова – Успенська, Львів – Стрий – Луцьк, Київ – Фастів, Полтава – Червоноград.

Нагадаємо, впродовж першого кварталу 2009 року всіма видами ремонту вже оновлено 206,8 км. Зокрема, модернізовано 23,5 км, що становить 129% до плану; на 97 км проведено капітально-відновні роботи (126%); 35 км оздоровлено середнім ремонтом (176%), 50,9 км – комплексно-оздоровчим (127%). Крім того, залізничники замінили 53 комплекти стрілочних переведень (106%).