Лише 14 готелів відповідають світовим стандартам на Донеччині

У Донецькій області лише 14 готелів надають послуги на рівні світових вимог та стандартів і мають категорії від однієї до п`яти зірок.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики у Донецькій області.

Всього на сьогодні область має у своєму розпорядженні 75 підприємств готельного типу, з яких 52 готеля, два мотеля, два готельно-офісних центра, 11 гуртожитків для приїжджих і 8 підприємств інших типів.

Усі готелі області налічують 3,4 тис. номерів на 5,8 тис. місць. Більше всього номерів (35,5%) – двомісні, третина – одномісні, 22,5% – люкс або напівлюкс. Інші 8% номерів розраховано на три і більше місця. Їхня кількість зменшилась порівняно з 2007 роком на 7,6%, а комфортабельних номерів стало за останній рік дещо більше: люксів і напівлюксів – на 1,6%, одномісних номерів – на 2,4%.

Проте з урахуванням зростаючих потреб, особливо Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, цієї кількості готельних номерів недостатньо.

В облстатуправлінні констатували, що за 2008 рік інвестиції у будівництво, переобладнання і розширення готелів у регіоні зросли порівняно з попереднім роком лише на 1% (у зіставних цінах) і становлять 90,3 млн. грн.

Фінансовий результат діяльності готелів області в цілому є негативним. У 2008 році перевищення збитків над прибутком становило 153,5 млн. грн. На рентабельності роботи негативно позначилося скорочення чисельності приїжджих. До того ж готелі, що скористалися валютними кредитами, зазнають збитків на курсовій різниці через девальвацію гривні, йдеться у повідомленні.