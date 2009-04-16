Закінчилися матчі 1/4 Ліги чемпіонів

Відбулися останні матчі-відповіді однією четвертої фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Порту - МЮ 0:1 (Роналду 6). За підсумком двох матчів - 2:3 на користь МЮ.

Арсенал - Вільяреал 3:0 (Волкотт 10, Адебайор 60, ван Персі 69 пен.). За підсумком двох матчів - 4:1 на користь Арсеналу.

Таким чином до півфіналу вийшли МЮ і Арсенал.

Нагадаємо, що позавчора другу півфінальну пару Ліги чемпіонів УЄФА утворили Барселона, зігравши 4:0 і 1:1 з Баварією, і Челсі (відповідно 3:1 і 4:4 у матчах проти Ліверпуля).

Ігри півфіналу відбудуться 28 і 29 квітня.

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Сьогодні відбудуться матчі-відповіді Кубка УЄФА

Марсель - Шахтар. Перший матч 0:2.

Динамо - ПСЖ (0:0)

Манчестер Сіті - Гамбург (1:3)

Удінезе - Вердер (1:3)