Платіні полетів до Польщі

Делегація УЄФА на чолі з президентом організації Мішелем Платіні 16 квітня почне інспекційну поїздку у Польщу.

Про це Платіні повідомив 15 квітня під час брифінгу у Києві.

"Ми відбуваємо у Польщу і там 16 квітня буде аналогічне засідання із польськими державними структурами та федерацією", - зазначив керівник УЄФА.

Нагадаємо, в Україні делегація УЄФА, до якої також входили генеральний секретар Девід Тейлор та комісар Євро-2012 Жак Ламбер та інші представники УЄФА, провела робочу зустріч із урядовцями та представниками шести міст-кандидатів на проведення чемпіонату Європи а також відвідала НСК "Олімпійський".

champion.com