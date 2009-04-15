Платіні полетів до Польщі
17:24, 15 квітня 2009Футбол 2012
0 0
Наступний об`єкт інспекції
Делегація УЄФА на чолі з президентом організації Мішелем Платіні 16 квітня почне інспекційну поїздку у Польщу.
Про це Платіні повідомив 15 квітня під час брифінгу у Києві.
"Ми відбуваємо у Польщу і там 16 квітня буде аналогічне засідання із польськими державними структурами та федерацією", - зазначив керівник УЄФА.
Нагадаємо, в Україні делегація УЄФА, до якої також входили генеральний секретар Девід Тейлор та комісар Євро-2012 Жак Ламбер та інші представники УЄФА, провела робочу зустріч із урядовцями та представниками шести міст-кандидатів на проведення чемпіонату Європи а також відвідала НСК "Олімпійський".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter