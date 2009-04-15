Платіні не телефонує Ющенку чи Тимошенко

Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ заявляє, що він не звертається особисто до Президента України Віктора ЮЩЕНКА чи Прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з питань підготовки країни до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Києві на брифінгу за результатами перевірки стану підготовки України до Чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи телефонує М.ПЛАТІНІ вищим керівникам України особисто, він зазначив, що з питань підготовки до турніру йому достатньо контактів з президентом Федерації футболу України Григорієм СУРКІСОМ.

"Ви знаєте, у нас, на щастя, є у складі Виконкому УЄФА Г.СУРКІС. Таким чином, я, якщо розмовляю, то з паном Г.СУРКІСОМ, та економлю на розмовах", - сказав М.ПЛАТІНІ.