Дерева навколо “Донбас Арени” будуть світитися вночі

На новому стадіоні Донецька “Донбас Арена” завершують встановлення освітлювальних стовпів у чаші споруди та в парковій зоні навколо неї, після чого їх прикрасять світильниками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі стадіону, усього передбачено 242 ліхтарі різної висоти, конфігурації й дизайну, причому більша частина з них розташується в парку – 145.

За проектом, розробленим німецькою компанією «Фагус», освітлювальні стовпи з`являться на пішохідних і проїзних доріжках парку, алеях, автостоянках, уздовж лінії огородження й біля вхідних сходів на арену стадіону. Передбачається, що зовнішнє освітлення до 22.00 працюватиме на 100%, з 22.00 до 24.00 – упівсили, а глибокої ночі - з 24.00 до 5.00 - на 30%.

Крім робочого, святкового, нічного й аварійного видів освітлень, на “Донбас Арені” передбачене й декоративне підсвічування більш ніж із 300 ламп. Сяяти різними вогнями буде центральна алея з фонтанів, на яку з декількох ракурсів направлять потужні прожектори. А фонтан з обертовим гранітним м`ячем буде світитися за рахунок ламп, вмонтованих у дно цієї конструкції.

Крім того, підсвічуватися знизу будуть не тільки всі паркові доріжки, але й абсолютно кожне дерево. Загальна тональність – біле холодне світло.

Освітлення будівлі “Донбас Арени” буде витримана в такій самій гамі, до якої додасться нижнє підсвічування із блакитнуватим відтінком.

Загалом різнобарвне сяйво арени буде створюватися за допомогою 12-ти кілометрів дротів, прокладених під стадіоном. Втім, це зовсім небагато – особливо в порівнянні з 27-ма кілометрами кабелів, що забезпечують відеосигнал, і 300-кілометровою IT-павутиною.