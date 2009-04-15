Дирекція з будівництва стадіону у Львові отримала фінансування

Львівська міська рада прийняла рішення про фінансування Дирекції з будівництва стадіону до Євро-2012, яким з міського бюджету розвитку перенесла в статутний фонд Дирекції 500 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськради, виділені кошти передбачені на утримання і функціонування Дирекції.

На сьогодні також затверджено чисельний склад підприємства, який становить 28 осіб, і його основну функцію як служби замовника – здійснення проектного та технічного контролю за ходом будівництва стадіону, а також створення умов для його подальшого функціонування. Зокрема, це і організація робіт по підведенню комунікаційних мереж та переносу труби Стрийського водогону і розроблення стратегії використання стадіону після його побудови.

Як зазначив директор Департаменту Євро-2012 ЛМР Олег ЗАСАДНИЙ, у Львові чітко видно прогрес у будівництві стадіону, де на сьогодні виконано 2/3 фундаментних робіт та невдовзі розпочнеться встановлення колон під посадові ряди. Розпочалася реконструкція аеропорту, після якої пасажиропотік через повітряні ворота міста збільшиться у 7 разів.

Крім того, два роки поспіль Львів є лідером серед українських міст за показником зростання кількості туристів. Відтак стрімко розвивається готельна та туристична індустрія. У міськраді зазначають, що готельний ринок Львова високо оцінений не тільки офіційним представником УЄФА компанією TUI travel, але й світовими готельними брендами: Хілтон, Шератон та іншими.

Таким чином, підкреслив О.ЗАСАДНИЙ, Львів повністю виконує усі заходи по підготовці до Євро-2012 і має активну динаміку по усіх напрямках, що дає впевненість у тому, що в місті будуть проводитися матчі чемпіонату. Він додав, що всі досягнення Львова на шляху до Євро-2012 представлені у презентаційних матеріалах, переданих президенту УЄФА Мішелю ПЛАТІНІ.

«УЄФА зробило свій вибір на користь Львова у 2006 році та, враховуючи той прогрес у підготовці до футбольного чемпіонату, який Львів зробив за півтора роки, без сумніву підтвердить його і зараз», - переконаний О.ЗАСАДНИЙ.