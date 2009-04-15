Ющенко і Платіні проінспектували «Олімпійський»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ сьогодні відвідали національний спортивний комплекс “Олімпійський”, де ознайомилися з ходом реконструкції стадіону до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКА і М.ПЛАТІНІ супроводжували віце-прем’єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС та інші посадовці.

Як повідомив Ю.ПАВЛЕНКО, станом на 1 квітня профінансовано 12% від загального обсягу робіт з реконструкції стадіону. До 5 травня Мінспорту розраховує отримати остаточний зведений кошторис проекту реконструкції, а затвердження усієї проектної документації Кабінетом міністрів заплановане до 10 червня.

Крім цього, Ю.ПАВЛЕНКО поінформував В.ЮЩЕНКА і М.ПЛАТІНІ, що, згідно з проектом, загальна місткість НСК становитиме 69 тис. 423 місця, а чиста місткість – 63 тис. 427.

В.ЮЩЕНКО і М.ПЛАТІНІ, заслухавши доповідь Ю.ПАВЛЕНКА, оглянули стадіон, ознайомились з ходом робіт з його реконструкції та поспілкувалися віч-на-віч.

У зв’язку з візитом високих гостей робочий день на НСК розпочався на одну годину раніше – о 7.00.

На сьогодні в чаші стадіону виконуються роботи зі встановлення залізобетонних конструкцій нижнього ярусу трибун для влаштування у подальшому на них рядів.

Наступним етапом робіт буде будівництво VIP-корпусу в зоні головної трибуни стадіону, де всього буде облаштовано 1816 бізнес-місць.

Як повідомляв УНІАН, Президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) М.ПЛАТІНІ перебуває в Україні з дводенним робочим візитом.

Довідка УНІАН. Готовність НСК «Олімпійський» до прийому матчів Євро-2012 визначена УЄФА як обов`язкова умова для проведення чемпіонату в Україні. Будівельно-монтажні роботи на спорткомплексі почалися 1 грудня 2008 року і здійснюються холдинговою компанією “Київміськбуд”.

Фінансування реконструкції здійснюється з державного бюджету України.

Загальна кошторисна вартість будівництва - 2 114 726,997 грн., очікуваний термін введення в експлуатацію - червень 2011 року.