Відбулися перші матчі-відповіді 1/4 Ліги чемпіонів

Відбулися два матча-відповіді однієї четвертої фіналу Ліги чемпіонів УЄФА

Баварія - Барселона 1:1 (Рібері 47 - Кейта 73). За наслідками двох матчів - 1:5 на користь Барселони.

Челсі - Ліверпуль 4:4 (Дрогба 51, Алекс 57, Лемпард 76, 89 - Ауреліо 19, Х.Алонсо 28 пен., Лукас 81, Куйт 83). За наслідками двох матчів - 7:5 на користь Челсі.

Отже, до півфіналу вийшли Барселона і Челсі. Згідно з результатами жеребкування, вони зіграють 28 квітня між собою.

Сьогодні, коли будуть зіграні ще два чвертьфінальні матчі, визначиться друга пара півфіналістів:

Порту - МЮ (Перший матч 2:2)

Арсенал - Вільяреал (1:1).